Ook General Motors kritisch over Trumps importheffingen mvdb

29 juni 2018

21u07

Bron: ANP 0 Auto Het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM) heeft kritisch gereageerd op de importheffingen die president Donald Trump dreigt op te leggen op buitenlandse auto's.

Volgens GM kunnen die leiden tot banenverlies bij het bedrijf in de Verenigde Staten en ondermijning van de concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse rivalen.

Het bedrijf liet weten dat vanwege de heffingen het mogelijk zijn aanwezigheid op de Amerikaanse thuismarkt zal moeten afbouwen. GM is het grootste autoconcern van de VS. Ook kunnen de tarieven leiden tot vergelding door andere landen en dreigen de VS geïsoleerd te raken van de wereldwijde markt, aldus GM.

GM deed de verklaringen bij het Amerikaanse ministerie van Handel. Washington is momenteel bezig met een onderzoek of de import van buitenlandse auto's een risico vormt voor de nationale veiligheid. Onder meer Chevrolet, GMC, Corvette, Cadillac en Buick zijn onderdeel van GM.

Begin deze week werd bekend dat Harley-Davidson meer motorfietsen gaat bouwen buiten de Verenigde Staten. De motorfietsenfabrikant wil daarmee de extra importheffingen van de Europese Unie op Harley’s omzeilen. Die kwamen er als vergeldingsmaatregel tegen de staal- en aluminiumheffingen van Trump. De Amerikaanse president was de mening toegedaan dat Harley-Davidson "met de witte vlag zwaaide."