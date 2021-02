Ook elektrische wagens hebben startproblemen in de koude. Dit is wat je eraan kan doen

Dat blijkt uit cijfers die VAB vandaag deelde. Wanneer de pechverhelpingsorganisatie moest uitrukken voor een noodgeval, was dat in iets meer dan 1 op de 100 gevallen (meer bepaald 1,3%) voor een elektrische wagen, terwijl hun marktaandeel veel lager ligt: op 0,4%. Ergens logisch, want deze wagens zijn vooral bedrijfswagens, die vaak worden gebruikt voor pendeltochten naar het werk. We zien immers hetzelfde bij de diesels, met 61% van de oproepen tegenover 48% marktaandeel.

Bij de elektrische en hybride voertuigen zag VAB wel een totaal nieuw type pechgeval opduiken. Een belangrijk deel van de pechgevallen met deze wagens, waren automobilisten die de stekker van de laadkabel niet uitgetrokken kregen. Door een combinatie van vocht en de lage temperatuur zat de vergrendeling van de stekker vast en kon deze niet op de normale manier worden verwijderd . Er bestaat een “noodvoorziening” om deze los te krijgen, maar als dat ook niet lukte dan moesten de VAB-Wegenwachters gebruik maken van een warmtebron (zoals bv. een haardroger) om de laadkabel los te krijgen.

Minder batterijcapaciteit

De koude heeft ook zijn effect op de accu van een elektrische wagen. Zo neemt de batterijcapaciteit af en duur opladen lange. Dit is zo bij de startaccu, maar ook bij de hoogspanningsbatterij van elektrische voertuigen. Dat komt omdat bij koude de elektronen minder snel gaan bewegen en door die hogere weerstand verlopen de chemische processen trager. Dit geldt zowel voor de afgifte van stroom, maar ook voor de opname van stroom waardoor ook het laadproces van elektrische voertuigen langer kan duren bij koude temperaturen. Maar de afname van de batterijcapaciteit bij elektrische wagens blijft beperk en kan deels verholpen worden met onderstaande tips. Calculeer dus wat extra laadtijd in als je niet voor verrassingen wil komen te staan. Bekijk hier het aanbod elektrische wagens in de grootste virtuele showroom van België.

Volledig scherm © Wikimedia Commons

Zeker omdat elektrische auto’s bij lage temperaturen meer verbruiken, omdat de auto ook verwarmd moet worden. Anders dan bij een auto met een diesel- of benzinemotor, produceert een elektrische wagen maar heel weinig warmte. Niet enkel de motor moet verwarmd worden om op bedrijfstemperatuur te geraken, ook het interieur moet opgewarmd worden. En dat lukt niet met warmte van de motor. Een warmtepomp lost dit euvel op, maar die verbruikt uiteraard ook energie.

5 wintertips voor je EV

1) Kleed je warm aan

Het verwarmen van je elektrische wagen kost veel energie. Kies daarom een warme trui (rijden met een jas aan blijft afgeraden) of zelfs rij-handschoenen. Zo kan je de verwarming enkele graden lager laten staan.

2) Kies voor stoel- en stuurverwarming

Een andere tip om het stroomverbruik te beperken is het gebruik van stoel- en stuurverwarming. Steeds meer elektrische auto’s zijn uitgerust met verwarmde stoelen en een verwarmd stuur. Deze systemen gebruiken uiteraard (veel) energie, maar ze werken via de klassieke 12 Volt batterij (de startbatterij) van de wagen en knagen daarom minder aan de autonomie dan de warmtepomp die het volledige interieur opwarmt en rechtstreeks van stroom wordt voorzien door de hoogspanningsbatterij die ook de elektromotor voedt.

3) Gebruik de timer van de voorverwarming

Heel wat elektrische auto’s bieden een pre-heat functie. Via een timer kan men het vertrekuur programmeren. Zo zal de wagen een kwartier van tevoren het interieur (en de batterij) opwarmen. Dit is niet alleen comfortabel, maar je ‘verspilt’ geen autonomie aan het opwarmen omdat de auto rechtstreeks stroom neemt van het net via de laadkabel. Weet wel, dat dit extra energie kost! Eens opgewarmd is het extra stroomverbruik om de temperatuur te handhaven beperkt.

4) Hou rekening met (iets) langere laadtijd

Omdat de weerstand in de batterij groter wordt naarmate de temperatuur daalt, zal het laadproces ook (iets) langer duren.

5) Bij extreme koude en vocht niet buiten laden

De beste manier om te voorkomen dat de vergrendeling van de stekker vast komt te zitten bij extreme koude en vocht is door de auto niet buiten op te laden. Bij hybride wagens levert dit geen probleem want zij beschikken nog over een motor op fossiele brandstof. Wie 100% elektrisch rijdt moet enkele dagen een alternatieve laadplaats zoeken of goed opletten dat geen neerslag aan de laadpaal komt.

