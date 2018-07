Ook Aston Martin wil de lucht in ADN

18 juli 2018

16u28

Bron: ANP 1 Auto Aston Martin is bezig met de ontwikkeling van een 'vliegende sportwagen'. De Volante Vision Concept kan verticaal stijgen en landen, net als bijvoorbeeld een helikopter.

Het tuig moet elektrisch aangedreven zijn en aan boord zou plek zijn voor drie mensen. Het moet sommige taken zelfstandig kunnen uitvoeren, op basis van kunstmatige intelligentie.



In de lucht zou de Volante Vision Concept snelheden boven de 300 kilometer per uur kunnen halen. "Zodat je in een half uur van hartje Birmingham naar hartje Londen kunt gaan'', aldus Simon Sproule, marketingbaas van Aston Martin, tegen persbureau Reuters. Birmingham-Londen is 160 kilometer.

Stevig prijskaartje

De conceptauto is deze week gepresenteerd op een luchtvaartbeurs in Groot-Brittannië. Hij is bedoeld voor rijke klanten. "Het is een luxe-object, een sportwagen voor in de lucht, dus het prijskaartje zal daar bij passen, met zeven cijfers'', aldus Sproule.

Aston Martin is niet het eerste bedrijf dat werkt aan een soort vliegende taxi. Onder meer Uber, Airbus, de startup Kitty Hawk en Rolls-Royce werken aan vliegende wagens.