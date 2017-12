Onze testpiloot rijdt (niet) met de Renault Symbioz Joost Bolle

06u00 1 rv Onze testpiloot Joost Bolle rijdt (niet) met de Renault Symbioz. Auto Volgens sommige bronnen rijden we binnen vijf jaar niet meer met de auto, maar rijdt de auto met ons. Terwijl we de krant lezen. Of een dutje doen. Ik probeerde het uit met de Renault Symbioz en praatte met de deskundigen achter die futuristische auto. En weet het nu zeker: het is nog niet voor morgen, die zelfrijdende auto. Omdat de technologie er helemaal klaar voor is, maar zo goed als al de rest niet.

Zeker weten. De technologie is er klaar voor. Onwaarschijnlijk is het, hoe snel je vertrouwen krijgt in de Symbioz, het zelfrijdende prototype van Renault. Amper tien minuten onderweg en ik zat al in de krant te lezen. Zonder voor me uit te kijken, naar het voorbijschuifelende asfalt, bij iets meer dan 110 kilometer per uur.

Het zal niet meteen een tip zijn in de handleiding van de zelfrijdende auto, maar je kunt zelfs een tukje doen. Powernap op weg naar het werk

