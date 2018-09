Onze reporter reed voor het eerst elektrisch met de BMWi3s: "Veel last van ‘stilval-stress’ maar hij rijdt als een speer" Joost Bolle

09 september 2018

08u43 0 Auto Hoe schets je een juist beeld van wat het nu eigenlijk voor de modale consument inhoudt om met een elektrische auto te rijden? Je stopt er een collega in die nog nooit elektrisch reed. En zegt: "Trek nu maar tien dagen lang je plan." Melissa deed het maar wat graag met de BMW i3s. Haar bevindingen? Heel voorspelbaar, zo leerde ik.

Over de rij-ervaring

Natuurlijk was het even aanpassen voor Melissa. Ze rijdt met een handgeschakelde Hyundai i30, turbodiesel in het vooronder. Haar eerste reactie was voorspelbaar. "Qua rijgevoel ben ik heel positief. Dat ding rijdt als een speer, net een golfkarretje: je duwt op het ‘gaspedaal’ en de i3 scheurt weg als een raket. Heerlijk."

Normaal, dat gevoel. Het heeft alles te maken met het motorkoppel, ook wel ‘trekkracht’ genoemd. Bij een auto met verbrandingsmotor (benzine, diesel of gas) krijg je het maximale koppel — en dus ook de krachtigste acceleratie — pas vanaf een bepaald toerental. Een elektrische motor levert zijn maximale acceleratievermogen al van bij het wegrijden. Vandaar dat ‘speergevoel’ als je vertrekt bij groen licht.

