Onze man test de zelfrijdende Renault Symbioz Joost Bolle

Onwaarschijnlijk is het, hoe snel je vertrouwen krijgt in de Symbioz, het zelfrijdende prototype van Renault. Amper tien minuten onderweg en ik zat al in de krant te lezen. Zonder voor me uit te kijken, naar het voorbijschuifelende asfalt, bij iets meer dan 110 kilometer per uur.

rv Onze testpiloot Joost Bolle heeft tijdens zijn rit zelfs een VR-bril opgezet.