Onze keuze: dit betaal je voor de Volvo XC40

Met z’n lengte van dik 4m40 is de in België gebouwde Volvo XC40 de kleinste SUV van het Zweedse merk. Hij speelt in dezelfde categorie als bijvoorbeeld de Audi Q3 of de Jaguar E-Pace. Een middelgrote SUV dus, waar zeker met vier volwassenen in passen. De wagen heeft een eerder evenwichtig karakter en houdt de middenweg tussen comfortabel en sportief, over de verschillende motorvarianten heen.

En dat zijn er wel een aantal: je kan de XC40 krijgen als benzine en diesel, al dan niet met mild hybride hulp (af en toe een klein zetje van een elektrische motor, wat het verbruik vermindert), als plug-in hybride en zelfs met volledig elektrische motor uitrusten. Wij zouden echter opteren voor een mild hybride benzine: standaard gekoppeld aan een automatische versnellingsbak, ecologischer dan de benzines en diesels, maar door zijn vanafprijs van 42.000 euro ook niet onbetaalbaar. Voor een plug-in hybride tel je immers minstens 4.500 euro meer neer. Met de 197 pk van de mild hybride kom je trouwens zeker toe op de Belgische wegen, de 211 of 262 van de plug-in zijn iets te veel van het goede. En dan hebben we het nog niet over de noodzakelijke laadpaal voor de plug-in hybride gehad.

Opties en packs

Volvo laat de keuze tussen 5 uitrustingsniveaus voor de XC40: Momentum Core, Momentum Pro, Inscription Expression (enkel voor plug-in hybrdes), Inscription en het sportievere R-Design. Het eerste niveau is al vrij compleet, met heel wat veiligheidssystemen (het blijft een Volvo) zoals een rijstrookassistent en een automatische noodrem, maar onze mild hybride is enkel beschikbaar vanaf het tweede niveau. Hier krijg je onder andere comfortfuncties zoals het navigatiesysteem met 3D navigatie en connectiviteit met Apple Car Play en Android Auto bij. Vanaf Inscription heb je lederen interieur en een knappere afwerking met hout en R-Design zorgt onder meer voor nappaleder, een sportstuur en sportpedalen.

Volledig scherm © rv

Het verschil tussen de mild hybride XC40 in Momentum Pro en Inscription is 2.500 euro. Maar rust je de Momentum optioneel uit met lederen zetels, dan rijd je al 1.500 euro van dat bedrag toe. Voeg daar de navigatie bij, en je zit er al over. Wij durven daarom upgraden naar Inscription en voorts de optielijst haast ongemoeid te laten. Enkel het pakket met de achteruitrijcamera (650 euro) en het veiligheidspakket met onder meer automatische cruise control, dodehoekwaarschuwing en cross traffic alert 1.560 euro) stoppen we in onze virtuele winkelkar.

Al doet het Lounge pack met onder meer panoramisch dak en stereo-installatie met 13 speakers ons even twijfelen, tot we de prijs van dik 2.600 euro zien. We kiezen in de plaats voor het systeem met 8 speakers uit de losse optielijst (310 euro) en een draadloos oplaadsysteem voor onze smartphone (220 euro). Een mooie metaalkleur voor 780 euro maakt het geheel af.

De rekening

Uiteindelijk betalen we 48.420 euro voor onze Volvo. Best een fors bedrag, maar weet dat een deel daarvan ook komt door onze mild hybride motor. De 163 pk sterke benzine met automaat begint binnen hetzelfde uitrustingsniveau aan 40.200 euro, bijna 5.000 euro onder die van onze mild hybride. Wie zijn portefeuille verkiest boven (een kleine) ecologische upgrade, kan daar dus zeker nog winst boeken.

Benieuwd hoeveel jouw ideale Volvo XC40 kost? Vraag hier een gepersonaliseerde offerte aan via HLN Drive.

Lees ook: