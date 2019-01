Onze expert keek zijn ogen uit op het Autosalon en komt met tien pareltjes die je zeker niet mag missen Joost Bolle

19 januari 2019

08u00 0 Auto Vandaag opent het Autosalon op de Brusselse Heizel de deuren, nog steeds een van de best bezochte salons van Europa. Natuurlijk gaat een beetje autoliefhebber er langs. Net zoals iedereen die een nieuwe wagen zoekt. Ben je erbij, dan mag je deze tien niet missen.

Bugatti Chiron

Waarom? Omdat je hem niet iedere dag ziet.

Ook deze keer is er een volledig paleis gereserveerd voor zogenaamde ‘dream cars’. Machines die je maar één keer per jaar kunt zien, zoals de Bugatti Chiron met zijn ...16-cilinder van — even slikken — 1.500 pk en een topsnelheid van —nog eens slikken — 420 km per uur.

