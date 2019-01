Onze expert keek zijn ogen uit op het Autosalon en komt met tien pareltjes die je zeker niet mag missen Joost Bolle

19 januari 2019

08u00 0 Auto Vandaag opent het Autosalon op de Brusselse Heizel de deuren, nog steeds een van de best bezochte salons van Europa. Natuurlijk gaat een beetje autoliefhebber er langs. Net zoals iedereen die een nieuwe wagen zoekt. Ben je erbij, dan mag je deze tien niet missen.

Citroën C5 Aircross

Waarom? Omdat hij grenzen verlegt qua comfort.

De vroegere C5 was een berline, de nieuwe C5 Aircross een SUV. Teken des tijds. Het volk wil hoogpoters, en krijgt ze dus. In dit geval is het een zeer handige. De koffer van 580 liter is een van de ruimste in zijn categorie, maar de C5 Aircross verbaast vooral met zijn hoge comfortniveau. Dankzij het gebruik van speciale schokdempers evenaart Citroën bijna het comfortgevoel van zijn legendarische hydropneumatische vering. Neem daarbij een perfecte geluiddemping en goed zittende stoelen, en Citroën legt de lat qua comfort aan boord wel zeer hoog.

(lees verder onder de foto)

