Onderzoek wijst uit: hoe duurder de auto, hoe minder hoffelijk de bestuurder YV

27 februari 2020

10u48

Bron: CNN 12 Auto Onderzoekers van de Universiteit van Nevada, Las Vegas hebben bevonden dat bestuurders met dure wagens gemiddeld minder beleefd zijn in het verkeer. Elke 1.000 dollar, of 915 euro, dat de wagen meer kost, neemt de kans dat de bestuurder vertraagt voor voetgangers af met ongeveer 3 procent.

De onderzoekers denken dat de bestuurders van duurdere auto’s minder rekening houden met anderen in het verkeer omdat ze zich mogelijk superieur voelen. Ze zouden zich moeilijk in de plaats van voetgangers of fietsers kunnen voorstellen. “Niet-betrokkenheid en een lager vermogen om gedachten en gevoelens van anderen te interpreteren, samen met gevoelens van voorrecht en narcisme, kunnen leiden tot een gebrek aan empathie voor voetgangers”, aldus de onderzoekers over eigenaars van dure voertuigen.

Het onderzoek maakte gebruik van camerabeelden van voetgangers, die honderden keren een weg overstaken, waarna de onderzoekers de reacties van chauffeurs analyseerden. De onderzoekers gebruikten een blanke man en vrouw, en een zwarte man en vrouw als testpersonen. Daaruit bleek dat er ook een verschil was tussen de resultaten bij de blanke en zwarte vrijwilligers. De auto’s lieten de blanke voetgangers 31 procent van de tijd oversteken, terwijl 25 procent stopte voor de zwarte voetgangers.