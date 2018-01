Onderzoek: "Autobouwers moeten fuseren om te concurreren en te overleven" FT

15u02 0 AP De Franse autogroep PSA omvat Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall en DS Automobiles. In 2016 produceerden ze ruim 3 miljoen voertuigen en werd een omzet gehaald van 54 miljoen euro. Auto Autofabrikanten zullen moeten fuseren als ze straks willen concurreren met grote bedrijven als Google en Apple. Die werken aan zelfrijdende auto's en hebben veel meer geld in kas dan de traditionele autobouwers.

Accountants- en adviesfirma KPMG voorspelt een nieuwe fusiegolf in de autowereld. Het bureau sprak onder meer met negenhonderd topmensen uit de auto- en technologiebranche.

Uit onderzoek blijkt dat de vijftig grootste autobouwers samen slechts 20 procent waard zijn van wat de vijftien grootste techgiganten in totaal waard zijn. In 2010 was dat nog 40 procent - een forse daling dus. Fuseren lijkt dus broodnodig.

Autobouwers zijn de afgelopen jaren al enkele grote samenwerkingen aangegaan. Zo kwam er in 1998 een fusie tussen Daimler-Benz en Chrysler. Ze vormden DaimlerChrysler, maar het huwelijk hield slechts een paar jaar stand. Chrysler ging failliet en werd opgeslokt door Fiat. Peugeot, Citroën en Opel vallen ook onder één moederbedrijf, PSA Group. Renault, Nissan en Mitsubishi werken al nauw samen.

KPMG voorspelt ook dat het aantal autodealers de komende jaren flink zal dalen, door de opkomst van onder meer deelauto's en Uber. De grote trend van de afgelopen jaren was elektrisch rijden, in de komende jaren zullen brandstofcellen opkomen, met auto's die bijvoorbeeld rijden op waterstof.

Het aantal autodealers zal de komende jaren flink dalen, door de opkomst van onder meer deelauto's en Uber KPMG

Fondsen

Daarom dus dat tal van autobouwers op zoek gaan naar nieuwe investeringen. Het trio Renault, Nissan en Mitsubishi bijvoorbeeld kondigde deze week aan dat het geld zal pompen in start-ups die zich met mobiliteit bezighouden. De drie trekken daarvoor 200 miljoen dollar uit, zegt persbureau Reuters. Renault en Nissan leggen beide 80 miljoen dollar in voor het fonds. Mitsubishi draagt 40 miljoen dollar bij. Het geld moet helpen nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Ook BMW heeft een investeringsfonds van 500 miljoen euro, het Amerikaanse GM heeft 240 miljoen euro in kas, net als PSA group dat 100 miljoen heeft.