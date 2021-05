Onderzoek na dodelijke crash met Tesla maakt niet duidelijk of iemand achter stuur zat

Welke elektri­sche wagen past bij jou? Onze au­to-ex­pert deelt zijn favoriet model voor elk profiel

7 mei Over afzienbare tijd staat de elektrische auto ook in jouw garage. Al vanaf 2026 zelfs, als je een salariswagen hebt. Daarna zullen snel de particulieren volgen, want de klassieke auto met verbrandingsmotor is door de strenge Europese normen ten dode opgeschreven. Maar wat als je vandaag al wil overstappen op elektrisch rijden? Onze auto-expert tipt welke auto bij je past aan de hand van 9 profielen. Van de zelfstandige tot het jonge gezin: er is voor ieder wat wils.