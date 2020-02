Onderzoek gestaakt naar kartel tussen Ford, Honda, BMW en Volkswagen in VS HR

07 februari 2020

23u25

Bron: ANP 0 Auto Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een kartelonderzoek naar een viertal automakers gestaakt. Zij zouden geen overtredingen hebben begaan, melden diverse Amerikaanse media op basis van bronnen bekend met de situatie.

Het onderzoek dat in september vorig jaar startte was gericht tegen Ford, Honda, BMW en Volkswagen. Bekeken werd of zij tegen de regels in een akkoord sloten met de staat Californië over emissietesten en daarmee antitrustwetten hebben overtreden.

Door de overeenkomst, die in juli vorig jaar werd gesloten, konden de automakers een significante vermindering van de uitstoot van broeikassen garanderen. Maar deze staat haaks op de plannen van de regering-Trump die de geplande aanscherping van brandstof- en emissievoorschriften voor auto's op federaal niveau wil terugdraaien.

Al langer is bekend dat Californië, de staat met de grootste automarkt, en de regering-Trump in de clinch liggen over uitstootregels.