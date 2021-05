Ondanks twijfels gaat Tesla door met het aanbieden van nieuwe, zelfrijdende software

Niet akkoord met de schaderege­ling? Schakel een expert in

10:31 Stel dat je auto na een aanrijding beschadigd is, maar de omstandigheden zijn onduidelijk, wat moet je dan doen? Of wat als de verzekeraar het schadebestek van de hersteller in twijfel trekt? In beide gevallen kan een expert voor duidelijkheid zorgen. Independer.be legt uit hoe dat werkt.