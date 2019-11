Ondanks geflopte presentatie: “Al 150.000 bestellingen Tesla Cybertruck” TMA

24 november 2019

11u08

Bron: Tesla 12 Auto Autofabrikant Tesla heeft al zo’n 150.000 bestellingen binnen voor zijn nieuwe elektrische Cybertruck, ondanks een pijnlijk voorval bij de onthulling van het voertuig. Dat heeft topman Elon Musk gezegd in Californië, meldt SkyNews.

Bij de presentatie van de volgens de makers onverwoestbare Cybertruck ging er afgelopen week iets mis. Het hoofd design van de Amerikaanse autobouwer wilde aantonen dat het futuristisch uitziende voertuig extra stevig is, maar vernielde daarbij twee ruiten.

Tesla leverde vrijdag in de nasleep van het incident ruim 6 procent in op de beurs in New York. Zo gingen voor honderden miljoenen dollars aan beurswaarde in rook op. Het ontwerp van de pick-uptruck zorgde bij kenners voor verdeelde reacties, terwijl analisten hoopten dat Tesla een flink aandeel zou kunnen pakken van de wat traditioneel ingestelde markt voor pick-uptrucks. Met het opvallende design lijkt dat geen optie.

Het kan overigens nog jaren duren voordat de eerste elektrische pick-uptruck van Tesla daadwerkelijk te koop is. Tesla wil eind 2021 met de fabricage beginnen. De auto moet exclusief belastingen een kleine 40.000 dollar (36.000 euro) kosten.