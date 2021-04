Offroaden duur? Deze wagens bewijzen het tegendeel

HLN DriveHoewel SUV’s en crossovers steeds populairder worden, zijn er slechts weinigen die echt kunnen uitblinken al terreinwagen. Veel onder hen beschikken zelfs niet over vierwielaandrijving. Met welke wagens kan je ook wat plezier maken in de modder? HLN Drive zocht het uit

Off-roaden, het lijkt iets dat je enkel doet met pakweg een Land Rover Defender (vanaf 51.100 euro) of Jeep Wrangler (vanaf 47.000 euro), iconische modellen die al generaties lang als de ultieme offroadmachines bekend staan. Wagens waarvan de oorsprong bij het leger ligt ook. Toch zijn er ook goedkopere modellen op de markt die zich graag eens vuil maken, auto’s die bovendien wat toegankelijker zijn voor het alledaags verkeer.

Fiat Panda (vanaf 11.890 euro)

De schattige Fiat Panda heeft een 4x4-versie (zie foto boven) die hem op zwaarder terrein zeker geen modderfiguur doen slaan. Beschermplaten en een hogere bodemvrijheid geven hem een stoerder voorkomen, de vierwielaandrijving zorgt ervoor dat hij op elk terrein zijn plan trekt. Om dat even te situeren: in berggebieden is de wagen een vaak gebruikt werkpaard van de Italiaanse Carabinieri of gendarmerie.

Jeep Renegade (vanaf 20.950 euro)

De Wrangler mag dan wel het offroadmodel zijn van Jeep, ook de kleine Renegade profiteert van de kennis die de Amerikaanse autobouwer bezit. Het model is natuurlijk wel een stadswagen, maar de 4x4-versie met verschillende offroadprogramma’s kan ook naast het asfalt zeker zijn plan trekken. Bovendien is hij een pak lichter dan zijn grotere broer en dan speelt soms in zijn voordeel.

Land Rover Discovery Sport (vanaf 39.010 euro)

Zelfde verhaal bij de kleinste Land Rover. Een merkidentiteit kan je moeilijk wegsteken en dus rustte Land Rover ook dit model uit met Automatic Terrain Response technologie die ook op de Defender zit, waardoor de Disco Sport zich aanpast aan de ondergrond waarop hij moet rijden en hij kan hellingen aan tot 45 graden. Ook opvallend is het Clearground-systeem, waarmee je via camera’s ‘door de motorkap kan kijken’ om zo rotsblokken en andere obstakels beter te kunnen zien.

Suzuki Vitara (vanaf 23.099)

Bij Suzuki denk je dan weer vooral aan de Jimny als offroadkampioen. Dat model kent door zijn populariteit echter een leveringsstop, maar deze Vitara is een waardige vervanger. Of althans, als je hem met Suzuki’s AllGrip vierwielaandrijving neemt. Standaard worden enkel de voorwielen aangedreven en springen de achterwielen bij wanneer nodig, maar je kan via verschillende terreinmodi ook de vierwielaandrijving ‘blokkeren’.

Dacia Duster 5 (vanaf 12.790)

De Dacia Duster is één van de goedkoopste wagens die je kan kopen. Maar ook deze wagen speelt graag in de modder dankzij de versies met vierwielaandrijving, een afdaal- en vertrekhulp voor hellingen en vier camera’s om alles in de gaten te houden. Inderdaad, offroaden hoeft niet duur te zijn.

