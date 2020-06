Oeps! BMW M4 lekt vroegtijdig het net op www.fangio.be

08 juni 2020

10u45

Bron: www.fangio.be 1 Auto De BMW M440i die we zagen bij de voorstelling van de nieuwe 4 Reeks is natuurlijk vet, maar eigenlijk willen we allemaal de hardcore M-versie zien. Die wou BMW nog even geheim houden … al dacht Twitteraccount Bimmerpost daar even anders over!

En die M4 wordt natuurlijk een strakkere, gespierdere versie van de 4 Reeks. Een grotere voorbumper en zijschorten zetten hem breder op zijn poten, maar ook de motorkap werd hertekend. En z’n radiatorrooster en extra koelsleuven maken hem nog dat ietsje intimiderender.

Begin september zullen we de nieuwe M4 in al zijn glorie kunnen bewonderen. Op dat moment zullen we ook te weten komen wat er onder de motorkap ligt. Al doen ook daar geruchten de ronde in de wandelgangen. De M4 zou – net als de M3 – zijn zes-in-lijn krachtbron behouden. München zou ook twee motorspecificaties aanbieden: de 480 pk sterke basisversie en de Competition, die 510 pk op de tabellen zet. Vermogen dat naar of de achterwielen of alle vier de wielen wordt gestuurd, naargelang wat je aankruist in de optielijst.