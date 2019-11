Nu autokeuring strenger gaat controleren: dit is de betekenis van alle 64 waarschuwingslampjes in je auto

Auto

De autokeuringscentra gaan vanaf 1 december de gebreken aan lichten en reflectoren strenger beoordelen. Gebreken die nu nog tot een groen keuringsbewijs met een opmerking leiden, zullen binnenkort uitmonden in een afkeuring . Wanneer de auto een probleem vaststelt, gaat een van de waarschuwingslampjes opflikkeren. Alleen: er zijn liefst 64 verschillende pictogrammen in gebruik. Wat ze precies betekenen, leggen we hier even uit.