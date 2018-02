Nooit meer slippen dankzij aquaplaning-alarm Erik Kouwenhoven

16 februari 2018

08u49

Bron: AD.nl 0 Auto Het is een angstaanjagend gevoel: je rijdt rechtuit over een lang stuk snelweg en plotseling beginnen je banden door te slippen. Aquaplaning dus. Het Japanse bedrijf Sumitomo heeft nu een technologie ontwikkeld die precies aangeeft wanneer je als automobilist gevaar loopt.

Aquaplaning is een van de meest gevaarlijke en verraderlijke dingen die er met je auto kunnen gebeuren, vooral omdat het ook bij relatief lage snelheden kan plaatsvinden. Zelfs als je het gevoel hebt dat je de auto onder controle hebt, kan er bij regen een laag water tussen de weg en je voertuig komen, waardoor de auto ineens onbestuurbaar wordt en uit de koers raakt.

Rotatiesnelheid

De firma Sumitomo heeft hier iets op gevonden. Het bedrijf verkoopt al 20 jaar een systeem dat automatisch detecteert wanneer de druk in autobanden afneemt. Dit DWS, oftewel Deflation Warning System, gebruikt eenvoudige sensoren om de rotatiesnelheid van een band te meten. Deze neemt toe naarmate een band leegloopt omdat de band dan kleiner wordt. Ook vertonen de banden trillingen die worden opgemerkt door het systeem.

Trillingen

Deze trillingen vormen de sleutel tot de nieuwe technologie die automobilisten kan behoeden voor enge ervaringen met aquaplaning. De software vergelijkt namelijk gegevens die zijn verzameld op een stroeve asfaltweg met gegevens van een gladde weg. Op een gladde weg neemt de rotatiesnelheid van banden licht toe, afhankelijk van de voertuigsnelheid, en de trillingsfrequentie verandert ook. Zo kan het systeem de inzittenden tijdig voor het gevaar van aquaplaning waarschuwen.

Bestaande hardware

Het systeem is goedkoop omdat de DWS-technologie gebruik maakt van de bestaande sensoren in auto's. De informatie kan bovendien worden gedeeld met online navigatiesystemen. Met andere woorden, de real-time verkeersinformatie in het navigatiesysteem of op een smartphone kan een belangrijke upgrade krijgen met deze technologie. Wanneer het systeem leverbaar wordt, is niet bekend, maar volgens Sumitomo zullen we er snel meer van horen.