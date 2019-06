Nooit meer een lekke band: over vijf jaar is het zover Niek Schenk

04 juni 2019

22u18

Bron: AD.nl 43 Auto Een lekke band of - erger - klapband is definitief verleden tijd met een nieuw type autoband dat over vijf jaar te koop zal zijn. Fabrikant Michelin introduceert de Uptis, een revolutionaire autoband waar geen lucht meer in zit.

Het wiel is nog steeds rond, maar de band is vervangen door een compleet nieuwe constructie waarin een soort van lamellen een veerbeweging maken en op die manier klappen van harde objecten, zoals stenen of spijkers, of een diepe put kunnen incasseren. In de constructie wordt gebruikgemaakt van een nieuwe rubbersamenstelling en glasvezel. Volgens Michelin gaat de band ook langer mee dan de huidige generatie rubberen autobanden die met lucht zijn gevuld.



Bij de presentatie in de Canadese stad Montréal liet Michelin zien dat de band moeiteloos tegen bijvoorbeeld een stoeprand kan worden gereden. De fabrikant spreekt van een doorbraak, want automobilisten hoeven zich dankzij deze uitvinding ook nooit meer zorgen te maken over de juiste bandenspanning. De wegligging van de auto en het comfort zouden niet of nauwelijks beïnvloed worden door de nieuwe technologie. Bovendien zijn dergelijke banden een uitkomst voor de zelfrijdende auto die over enkele jaren naar verwachting een feit moet zijn. Immers, als er geen bestuurder in zit, kan zo'n auto niet langs de weg stoppen om een wiel te wisselen.



Er waren de afgelopen jaren al zogenaamde runflatbanden op de markt om het euvel van lek rijden te vermijden. Maar dat zijn nog gewoon banden met lucht. Bij dergelijke banden is gekozen voor een andere constructie van het wiel, waardoor je met een lekke band gewoon door kunt rijden, weliswaar met lagere snelheid.



De nieuwe band zonder lucht wordt vanaf dit jaar eerst nog uitvoerig getest door de Amerikaanse autofabrikant General Motors. Die monteert hem onder de Chevrolet Bolt, een elektrische auto die in Europa wordt verkocht als Opel Ampera-e. General Motors krijgt in 2024 ook de primeur om als eerste de nieuwe band standaard op auto's te mogen leveren. De band wordt duurder dan een conventionele band, maar Michelin kan op dit moment nog niet zeggen wat het prijsverschil zal zijn.