Nog op zoek naar een Valentijnsdate? Met deze auto's maak je de meeste kans

14 februari 2020

15u00

14 februari 2020

Bloemen- en pralinewinkels draaien vandaag overuren en ook de restaurantjes zullen gezellig vollopen, want het is Valentijn. Heb je nog geen date vanavond? Deze automerken helpen je het meest om er alsnog eentje te scoren!

De Britse leasemaatschappij OSV zocht uit welke automerken als meest aantrekkelijk worden beschouwd. Want het mag dan wel oppervlakkig klinken, de meeste mensen (54%) denken dat hun auto een overtuigende factor is om een afspraakje vast te leggen.

Een vrouwelijke date

Wil je vanavond met een vrouw op date? Dan denk je best twee keer na welke wagen je kiest. 51% van de bevraagde vrouwen gaf immers toe dat het automerk mee het beeld van hun date bepaalt. Zij zien een potentiële nieuwe partner liefst in een Audi (77%) of een Mercedes (71%) rijden. Daarna volgen Volkswagen (68%), Bugatti (58%) en Land Rover (51%). In een BMW of Mini (5 à 7%) maak je dan weer de minste kans, gevolgd door Skoda (9%), Seat (11%) en Volvo (13%).

Een mannelijke date

Bij het mannelijk geslacht maakt het automerk heel wat minder uit. Slechts 15% geeft toe dat het uitmaakt met welke auto zijn potentiële partner rijdt. Wil je toch geen risico nemen? Dan verplaats je je best in een Volkswagen (72%), een Audi (70%), een Mini (69%), een Seat (65%) of een BMW (61%). Nissan (2%), smart (6%), Land Rover (8%), Toyota (8%) en Dacia (10%) staan dan weer onderaan het lijstje.

De kleur

Het onderzoek bracht nog heel wat interessante info naar boven. Zo helpt niet alleen het automerk je bij het scoren van een date, ook de kleur van je wagen is belangrijk. Zowel mannen als vrouwen vinden zwart het meest aantrekkelijke (55%). Vrouwen in een luxewagen worden in 27% van de gevallen dan weer als arrogant bestempeld. Tot slot gaf 59% van de ondervraagden aan dat ze bepaalde automerken verbonden met stereotype karaktertrekken. En wie wil nu op stap gaan met iemand die zijn/haar knipperlichten niet gebruikt?

Heb je vanavond wel al een date? Proficiat! Ook in dat geval vertelt je auto veel over je. Uit een onderzoek van Joyclub bij 5.000 van haar leden blijkt bijvoorbeeld dat minder dan de helft van alle Skoda- en Seat-rijders tevreden is met zijn of haar liefdesleven. 20% noemt zich zelfs seksueel depressief. 73% van de Mini-rijders geeft dan weer aan minstens één keer per week solo achter het stuur te kruipen, als je begrijpt wat wij bedoelen …