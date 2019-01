Nog nooit zoveel auto’s met automatische versnellingsbak verkocht: “Mensen willen comfortabel in file staan” avh

30 januari 2019

11u35

Bron: VRT NWS 0 Auto Vorig jaar zijn meer dan 100.000 auto’s met een automatische versnellingsbak verkocht, een absoluut record. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische automobielfederatie Febiac. De oorzaak van die stijging ligt onder andere bij de steeds langer wordende files.

Volgens Febiac zal de manuele versnellingsbak langzaam maar zeker verdwijnen. “Momenteel is 40 procent van de wagens die verkocht worden, uitgerust met een automatische of gerobotiseerde versnellingsbak”, zegt Joost Kaesemans van Febiac aan VRT NWS. “Bij die 100.000 mag je er dus nog eens 100.000 bijtellen die een andere vorm van niet-manuele versnelling hebben.”

Volgens de cijfers van Febiac werden in 2010 amper 43.000 auto’s met een automatische versnellingsbak verkocht. In 2017 waren dat er al 92.000 en nu wordt ook de kaap van 100.000 overschreden.

Comfortabel in de file staan

Volgens Kaesemans ligt de oorzaak van de stijgende verkoop bij de files. Alsmaar meer mensen staan ’s ochtends in de file en dan is een automatische versnellingsbak veel comfortabeler dan een manuele. Bovendien is ook de technologie geëvolueerd. “Zo is een automatische versnellingsbak tegenwoordig vaak zuiniger dan een manuele, omdat de computer precies berekent wanneer hij moet schakelen”, aldus Kaesemans. “Zo zit je altijd in het juiste toerental en verbruik je niet meer brandstof dan nodig. Bovendien heb je dan ook minder uitstoot.”

Het is volgens Kaesemans slechts een kwestie van tijd voor de manuele versnellingsbak definitief plaats moet ruimen voor de automatische versnellingsbak. “De goeie ouwe versnellingsbak met 5, 6 of meer versnellingen gaat de volgende jaren zo goed als verdwijnen.”