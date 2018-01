Nog meer vertraging voor Tesla Model 3 kv

23u56

Bron: Belga 0 AP De Tesla Model 3. Auto Tesla heeft een productiedoelstelling van zijn Model 3 verder voor zich uitgeschoven. De maker van elektrische auto's denkt nu niet eerder dan halverwege dit jaar 5.000 wagens per week te kunnen afleveren van het type.

In oktober, november en december werden in totaal nog maar 1.550 exemplaren van de Model 3 gebouwd. Dat was fors minder dan kenners hadden verwacht. Die rekenden op bijna het dubbele aantal.

Het zit Tesla al langer tegen bij de productie van de Model 3. Dat is de nieuwe auto die door Tesla in juli is geïntroduceerd als de elektrische auto voor de massa. De autobouwer heeft handenvol geld gestoken in allerlei robots, assemblagelijnen en andere zaken die nodig zijn voor de bouw van de Model 3.

Vooralsnog steekt de levering nog schril af bij de andere, duurdere modellen. In totaal leverde Tesla in het vierde kwartaal 29.870 voertuigen af, tegen ruim 25.000 in de voorgaande periode.