Nog geen 10.000: elektrische auto’s blijven marginaal verschijnsel op Belgische wegen Wel forse stijging ADN

22 oktober 2018

13u16

Bron: Belga 4 Auto Elektrische wagens zitten in de lift, maar blijven een marginaal verschijnsel op de Belgische wegen. Op 1 augustus reden er 9.244 elektrische personenwagens rond in ons land. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch statistiekbureau Statbel over het Belgisch wagenpark.

Het gaat wel om een forse stijging (41,1 procent) tegenover de 6.552 elektrische auto’s uit 2017. Het aantal hybrides (elektriciteit-benzine) steeg met 39 procent. België telt nu 81.107 hybrides van het type elektriciteit-benzine en 5.905 van het type elektriciteit-diesel. De benzine-hybrides zijn goed voor 1,39 procent van het wagenpark, een verviervoudiging sinds 2014. Met de diesel-hybrides erbij is er 1,49 procent aandeel.



Op het totale wagenpark blijft het aandeel van die groenere wagens dus zeer klein. Op 1 augustus stonden er exact 5.853.782 personenwagens geregistreerd, een stijging op een jaar tijd van 1,2 procent. Dat geeft net als vorig jaar 1,96 inwoners per auto.

Diesel blijft terrein verliezen

Ook de trend van de diesel die terrein verliest aan de benzinewagens zet zich voort. Op een jaar tijd kwamen er 7,9 procent auto’s met benzinemotor bij, terwijl de diesels met 4,4 verder daalden (na -2,5 procent in 2017).





De dieselwagens blijven door de vorige jaren - toen diesel bijvoorbeeld goedkoper was dan benzine - wel in de meerderheid: bijna 3,2 miljoen dieselpersonenwagens tegenover 2,5 miljoen benzines. “Tegenover 2014 daalde het aantal dieselwagens met zo’n 260.000 stuks, terwijl het aantal benzinewagens steeg met 490.000", meldt Statbel.



Inclusief bussen, vrachtwagens, bestelwagens, vrachtwagens, ... zijn er 7,04 miljoen voertuigen. Daar komen dan nog 490.495 motor-rijwielen bij.

