Nissan vertoont eerste barstjes na vertrek van Ghosn en denkt na over verkoop van zijn belang in Mitsubishi

Miljarden om sputteren­de motor draaiende te houden

28 mei De miljarden zijn goedkoop dezer dagen. Ook in de autosector. De Franse president Macron heeft een cheque van 8 miljard helikoptergeld klaar voor de blauw-wit-rode autoconstructeurs. Het moet gezegd, de sector zit in zwaar weer. Niet alleen in Frankrijk, maar in heel Europa en de VS. Al is dat voor de consument niet noodzakelijk slecht nieuws. Er vallen koopjes te doen.