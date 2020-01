Nissan ontkent geruchten over mogelijke breuk met Renault HR

14 januari 2020

08u04

Bron: Belga 0 Auto De Japanse autoconstructeur Nissan ontkent dat hij zou onderzoeken of er een einde kan worden gemaakt aan de jarenlange samenwerking met de Franse partner Renault. “Er is geen sprake van dat Nissan de ontbinding van de alliantie bekijkt”, stellen de Japanners in een persbericht.

De Britse zakenkrant Financial Times schreef dat de top van Nissan bekeek of de alliantie kan worden opgedoekt. Het “rampenplan” zou onder meer een totale scheiding van de productie- en ontwerpafdelingen behelzen. De plannen zouden zijn versneld in de nasleep van het financiële schandaal rond de voormalige topman van de alliantie, Carlos Ghosn.

Maar Nissan ontkent dat dus met klem. De autobouwer noemt de samenwerking “de bron van de concurrentiekracht van Nissan”. In november werd een panel samengesteld door Nissan, Renault en Mitsubishi, klinkt het nog, “om de operationele efficiëntie van de alliantie te verbeteren en te versnellen”.

Ook bij Renault zegt men uit de lucht te vallen. “De alliantie Renault-Nissan is niet dood. Dat zullen we binnenkort aantonen”, zei Renault-voorzitter Jean-Dominique Senard tijdens het Autosalon in Brussel aan verschillende Belgische media. “Wat er geschreven wordt, staat ver van de huidige realiteit van de samenwerking.”