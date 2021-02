Nissan 'niet in gesprek' met Apple over bouwen auto

'Apple nadert akkoord met Hyun­dai-Kia over productie Apple Car’

4 februari De Amerikaanse techgigant Apple is dicht bij een deal met de Koreaanse automaker Hyundai-Kia over de productie van een auto van het Apple-merk. De auto moet worden gemaakt in de Kia-assemblagefabriek in de Amerikaanse staat Georgia, vertellen bronnen aan de Amerikaanse nieuwszender CNBC.