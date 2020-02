Nissan lanceert abonnementsdienst waarmee je elke dag van auto kan ruilen: “Net zo makkelijk als bingewatchen” avh

27 februari 2020

11u18 1 Auto Nissan lanceert met ‘Nissan Switch’ een dienst waarmee je elke dag van auto kan ruilen als je dat wil. “Het is net zo makkelijk als je favoriete serie bingewatchen”, klinkt het bij Nissan. Voorlopig wordt de dienst getest in Houston in de Amerikaanse staat Texas.

Autobouwers zijn er al langer mee bezig: merken als Mercedes, BMW, Audi, Volvo en Porsche proberen beter in te spelen op de steeds veranderende noden van millennials. Zo lanceerde Volvo bijvoorbeeld al mobiliteitsdienst ‘M’. Maar Nissan gaat in Houston nog een stapje verder met een dienst waarmee je elke dag van wagen kan wisselen.

Een basisabonnement op ‘Nissan Switch’ kost 699 dollar (639 euro) per maand. Daarmee kan je naar believen ‘switchen’ tussen verschillende Nissan-types. Heb je de ene dag zin in een gezinswagen, dan ga je voor de Altima. Trek je eropuit, dan is een SUV als de Pathfinder een optie. In het premiumabonnement van 899 dollar (822 euro) zitten nog een pak andere en duurdere wagens zoals de elektrische Leaf+, de Maxima, de Titan en de 370Z-sportwagen.

Wie een abonnement neemt op Nissan Switch moet eerst een instapkost van 495 dollar (452 euro) betalen bovenop de maandelijkse abonnementsprijs. Alle andere kosten zoals verzekering, onderhoud en pechverhelping zijn inbegrepen.

Of en wanneer Nissan Switch wordt uitgebreid naar andere landen, is nog niet bekend. We moeten de dienst dus ook nog niet meteen in België verwachten. Maar het is duidelijk dat de automarkt een nieuwe weg is ingeslagen.

