Nissan blundert opnieuw met kwaliteitscontrole: 150.000 auto’s teruggeroepen kg

07 december 2018

11u22

Bron: ANP, Belga 0 Auto Nissan roept circa 150.000 auto's terug naar de garage in Japan. Opnieuw zou de interne kwaliteitscontrole gefaald hebben. Dat erkende Nissan na berichtgeving door de Japanse zakenkrant Nikkei.

Volgens Nissan waren er tekortkomingen bij inspecties van remmen en stuursystemen bij een fabriek in Kyoto bij de modellen Note, Leaf en Juke. Dat kwam aan het licht na inspecties door de Japanse autoriteiten.



In het verleden ging Nissan al in de fout met zijn kwaliteitscontroles. Dit leidde ook tot grote terugroepacties.

Fraude

De zaak zorgt voor nieuwe druk op de Japanse autobouwer. Vorige maand werd topman Carlos Ghosn aan de deur gezet na beschuldigingen van belastingfraude en misbruik van bedrijfsbezittingen. Hij zit sinds 19 november in de cel.



Naar verluidt wordt hij maandag officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens belastingfraude en misbruik van bedrijfsbezittingen.