Nikola Badger: de betere versie van Tesla's Cybertruck? Kristof Winckelmans

11 februari 2020

09u56

Het design van Tesla's Cybertruck deed bij zijn onthulling nogal wat stof opwaaien, maar zowat 200.000 pre-orders later lijkt iedereen wel te beseffen dat een elektrische pick-up truck binnenkort onvermijdelijk op de wishlist komt van elke rechtgeaarde Amerikaan. Dat potentiële wingewest brengt ook de concurrentie op ideeën…

Eerder deze maand hadden we het al over de comeback van de Hummer , die door GMC nieuw leven wordt ingeblazen in de vorm van een elektrische pick-up. Vandaag schaart ook de veelbelovende start-up Nikola – vernoemd naar de elektrotechnicus Nikola… Tesla – zich in het rijtje van toekomstige Cybertruck-concurrenten met deze 100 procent elektrische Badger, een wat consensueler gelijnde pick-up truck die – als alles volgens plan verloopt – vanaf 2021 in productie zal gaan.

Hoewel Nikola Motor (dat in Amerika voornamelijk gekend is voor zijn waterstof- en 100 % elektrische trucks, nvdr) nog geen enkele praktijkervaring heeft met het bouwen van pick-ups, heeft het merk wel al een duidelijk idee waar het met deze Badger naartoe wil. In tegenstelling tot de Cybertruck zullen klanten ook hier kunnen kiezen tussen een 100 procent elektrische aandrijflijn met een accu van 160 kWh en een autonomie van circa 480 kilometer, of een versie met een bijkomende brandstofcel die het rijbereik verdubbelt tot net geen 1000 kilometer. Dankzij het systeemvermogen van 455 paarden (en een piekvermogen van 906 pk!) moet de 5,9 meter lange Badger in staat zijn om in 2,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u te sprinten. Het koppel bedraagt een forse 980 Nm.

De productieversie van de Nikola Badger zal aan het publiek worden voorgesteld tijdens het Nikola World Event in september, vlak voor het openen van de orderboeken.