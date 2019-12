Nieuwste Bugatti kost minstens drie miljoen euro Mika Tuyaerts - www.fangio.be

02 december 2019

13u53

Auto Black Friday was dan wel vorige week, bij Bugatti staat vandaag alles in het teken van 'zwart'. De Chiron Noire ademt alles waar de constructeur voor staat: hyperexclusief, bloedsnel en … voorzien van een fors prijskaartje.

Een speciale editie meer of minder, Bugatti draait er zijn hand niet voor om. De nieuwste Special Edition Chiron die van de band zal lopen is deze Chiron Noire.

De aanleiding voor dit model is de hyperexclusieve La Voiture Noire, een one-off die getoond werd op het autosalon van Genève en daar de aandacht trok van heel wat gefortuneerde klanten van de hypercarbouwer.

Aangezien er maar één Voiture Noire gebouwd zal worden, schroeft Bugatti nu dus een speciale versie van de Chiron in elkaar die de sfeer van haar meest exclusieve wagen ademt: de Chiron Noire.

Zwarter dan zwart

Zwart is dan ook het codewoord van de Chiron Noire. Het model krijgt twee afwerkingen: de ‘Chiron Noire Élégance’ is aan de buitenkant afgewerkt met zichtbaar zwart carbon en een glanzend zwart koetswerk. Het Bugatti-embleem is dan weer helemaal van zilver en zijn de C-vormige lijn aan de zijkant en de kappen voor de buitenspiegels zijn vervaardigd uit gepolijst aluminium. De Bugatti ‘Chiron Noire Sportive’ heeft daarentegen een matte afwerking van zo goed als alle onderdelen, tot het interieur toe.

Bugatti gaat niet meer dan twintig exemplaren van de Chiron Noire Élégance en Noire Sportive produceren. Ze worden aangedreven door de bekende 8,0-liter W16 met vier turbo’s, goed voor 1500 pk en 1600 Nm. Prijskaartje? Drie miljoen euro, zonder belastingen …