Nieuwe vrachtwagenfabrikant lanceert waterstof-truck voor Europa Erik Kouwenhoven

08 november 2018

10u15

Bron: AD 9 Auto De Nikola Motor Company breidt het portfolio vrachtwagens op waterstof verder uit met de Nikola Tre. Deze truck wordt speciaal ontwikkeld voor de Europese markt.

De nieuwe truck, Tre genaamd, krijgt een motor met een vermogen van tussen de vijfhonderd en duizend pk en een actieradius van 500 tot 1.200 kilometer, afhankelijk van de gekozen opties. De wagen komt op de markt met twee verschillende chassis. Het voertuig moet in staat zijn om binnen twintig minuten volledig bijgetankt te zijn.

De Tre is de derde telg in de Nikola-lijn en lijkt nog het meeste op een normale Europese truck. Waar de One futuristisch aandoet en ook de Two meer weg heeft van een Amerikaanse vrachtwagen, heeft de Tre een platte vorm en lijkt hij op de grotere modellen van fabrikanten als Scania, Mercedes of DAF. Hoeveel geld potentiële klanten moeten neerleggen voor de waterstoftrucks, is nog niet bekend.

De eerste Europese tests moeten in 2020 plaatsvinden in Noorwegen, de productie start rond 2022. Naast Europa wordt de truck op waterstof ook leverbaar in Azië en Australië. Nikola bouwt op dit moment met het Noorse bedrijf Nel in de Verenigde Staten en Canada eigen waterstoftankstations om ervoor te zorgen dat de trucks goed de weg op kunnen. Nikola is nu bezig met het vaststellen van de juiste locatie voor een Europese fabriek. De truck kan al wel besteld worden.