Nieuwe verbruikstest zorgt voor bijna kwart minder nieuwe auto's in Europa in september

17 oktober 2018

08u28

In september is het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in Europa met 23,5 procent gedaald. Dat blijkt vandaag uit cijfers van sectororganisatie ACEA.

De reden ligt bij de introductie van de nieuwe verbruiks- en emissietest WLTP, die in augustus voor een uitzonderlijke toename (+31,2 procent) van de inschrijvingen gezorgd had. In België daalde het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in september met 33,6 procent.

Een aantal autobouwers bood in augustus wagens die nog niet WLTP-conform waren, aan interessante prijzen aan of schreef de wagens zelf in om ze nadien als tweedehands te verkopen en zo te vermijden dat ze onverkoopbaar zouden worden. Sinds 1 september van dit jaar moeten alle nieuwe auto's die in Europa verkocht worden, immers beantwoorden aan de nieuwe WLTP-norm. Enkel een beperkt aantal voertuigen dat nog volgens de vorige NEDC-procedure gehomologeerd werd, kan nog als nieuw ingeschreven worden.

De uitzonderlijke toename van de inschrijvingen in augustus heeft zoals verwacht in september dus geleid tot een stevige daling ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De meeste Europese landen lieten tweecijferige dalingen optekenen, waaronder ook de vijf belangrijkste Europese automarkten. Over de eerste negen maanden van 2018 stegen de inschrijvingen van nieuwe personenwagens in Europa met 2,5 procent.