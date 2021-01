“Nieuwe uitstootnorm en LEZ betekenen einde van de verbrandingsmotor”

Terwijl de automobielindustrie aan een verschroeiend tempo nieuwe geëlektrificeerde modellen op de markt brengt, zou men bijna vergeten dan er ook nog verbrandingsmotoren zijn. En die moeten voldoen aan steeds strengere uitstootnormen. De volgende luistert naar de naam Euro 7 en zou in 2025 van kracht worden. Die norm zal zo streng zijn dat automobielconstructeurs nu al aan de alarmbel trekken. Maar is dat terecht? HLN Drive ging op onderzoek.

Sinds september 2019 is Euro 6d-Temp de norm, wat een soort tussenstation is naar de “volwaardige” Euronorm 6d . Die ging op 1 januari 2021 van kracht. Ondertussen moeten de autoconstructeurs al toewerken naar de nog strengere Euro 7 norm, die normaal in 2025 in voege zal treden. Zoals het er nu voorstaat zal de Euro 7-norm in twee stappen worden uitgerold: 7A vanaf 2025 en enkele jaren later 7B.

Sterke daling toegelaten uitstoot

Hoewel de waarden nog niet definitief vastliggen, heeft de automobielindustrie wel al een idee in welke richting het gaat. En dat wordt een flinke opdracht. Zo ligt de maximaal toegelaten uitstoot van NOX volgens de huidige Euro 6-norm op 60 mg/km. Voor Euro 7A moet dat 30 mg/km worden en daarna 10 mg/km voor Euro 7B. Het aantal deeltjes (PM, Particulate Matter of fijn stof) moet dalen met een factor 6 voor Euro 7A en met een factor 10 voor Euro 7B. Hetzelfde scenario voor de CO-emissie, waar voor 7A een daling met 66% wordt vooropgesteld en 90% voor 7B.

Mission impossible?

De voorzet van de EU zorgt ondertussen voor onrust bij de automobielconstructeurs. Zowel de Duitse branchevereniging VDA als ACEA (European Automobile Manufacturers Association) luiden de alarmbel. Ze stellen dat de introductie van de geplande Euro7-norm auto’s met verbrandingsmotoren de facto verbieden vanaf 2025. De waarden op zich zijn al zo streng dat dergelijke prestaties vrijwel onmogelijk worden.

Daar komt nog eens bovenop dat bij het meten van de uitstoot de omstandigheden gelijk getrokken worden. Dat betekent dat een auto volgens Euro 7-norm onder alle omstandigheden onder bepaalde grenswaarden moet blijven. Ook bijvoorbeeld op grote hoogtes, waarbij er door ijle lucht altijd meer van de motor gevraagd wordt en er dus ook meer uitstoot is. Maar ook bij zeer lage en hoge omgevingstemperaturen, onder lichte en zware belasting, etc.

Wellicht toch uitfasering

Hoewel de verbrandingsmotor blijkbaar technisch toch nog een toekomst heeft, lijkt het er steeds meer op dat de politiek die technologie wil uitfaseren. In steeds meer steden zien we lage emissiezones verschijnen en in landen worden zelfs deadlines gesteld waarop verbrandingsmotoren niet meer verkocht zullen mogen worden, zoals in Groot-Brittannië vanaf 2030.

Uiteindelijk zal het sop de kool niet meer waard zijn voor de constructeurs. Doorontwikkelen van een technologie die ten dode opgeschreven is, gaat ook tegen hun financiële logica in. Ze investeren allemaal samen miljarden in elektrificatie. Daar ligt hun focus nu en geld om beide verder te ontwikkelen, is er niet. Dat zien we nu trouwens al: kleine stadswagens met diesels worden een rariteit. Het heeft dan ook geen zin meer om verder te investeren in een aanbod dat zichzelf uit de markt prijst en waar bovendien geen of weinig vraag meer zal naar zijn.

Euro7 en de Belgische LEZ

Ook in ons land zijn er een aantal lage emissiezones, waarvan Brussel, Antwerpen en Gent de meest gekende zijn. De opkomst van Euro7 heeft momenteel weinig gevolgen. In de meeste zones mag je vandaag ook al met Euro5 en Euro6-wagens binnen, iets wat zo blijft tot 2025, behalve voor diesels in Brussel en Gent. Euro4-wagens, waar er ook vandaag nog heel wat van in omloop zijn, mogen sinds vorig jaar niet meer binnen in Antwerpen. In 2022 en 2025 volgen respectievelijk Brussel en Gent. Daar zijn ook heel wat populaire auto’s bij, zoals je hier kan lezen.

