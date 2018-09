Nieuwe truck heeft camera’s in plaats van buitenspiegels Niek Schenk

07 september 2018

16u01

De nieuwste truck van Mercedes-Benz heeft geen achteruitkijkspiegels meer. In plaats daarvan heeft hij videocamera's aan weerszijden van de cabine. De beelden verschijnen op schermen links en rechts naast de voorruit.

De nieuwste generatie Actros is het vlaggenschip van truckbouwer Mercedes-Benz. De fabrikant zegt dat hij meer dan 60 innovaties bevat die hem vooral veiliger en zuiniger maken.

De MirrorCams zijn niet alleen aerodynamischer dan traditionele buitenspiegels, maar werken ook beter. MirrorCams hebben volgens de fabrikant het achteropkomende verkeer precies in het vizier, bieden uitstekend zicht rondom en zijn aantoonbaar veiliger dan wettelijk is voorgeschreven. De beruchte dode hoek, waar vaak fietsers slachtoffer van zijn, is hiermee vrijwel volledig verdwenen.



Bij het nemen van een bocht draait het beeld van het display aan de binnenkant van de bocht mee zodat de chauffeur altijd zicht heeft op de hele combinatie. Afstandslijnen geven aan wat de exacte afstand is tot het achteropkomende verkeer is. Een speciale rangeermodus vergemakkelijkt het achteruitrijden. En tijdens een pauze kan de chauffeur met de MirrorCams op elk moment de omgeving rond het voertuig controleren.

Brandstofbesparing

De gestroomlijnde MirrorCams in plaats van buitenspiegels helpen mee aan vermindering van de luchtweerstand. Het gevolg is brandstofbesparing tot vijf procent.

Verder heeft de Actros intelligente cruisecontrol. Die houdt rekening met bochten, rotondes en snelheidslimieten, om automatisch gas terug te nemen. Daarbij maakt het systeem gebruik van een zeer geavanceerd gps-systeem en gedetailleerde, digitale wegenkaarten.

Een andere opmerkelijke innovatie is Active Drive Assist. De basis daarvan vormen het automatische noodremsysteem en de rijstrookbewaking. Active Drive Assist meet afstanden naar voorliggers en rijstrookmarkeringen. Daarbij remt, accelereert en stuurt het systeem desnoods zelf voor andere auto’s, fietsers of voetgangers, om een botsing te voorkomen. De nieuwe truck is zelfs al in staat gedeeltelijk autonoom rijden, maar de fabrikant wijst erop dat de chauffeur te allen tijde eindverantwoordelijk blijft voor de veiligheid van zichzelf en de medeweggebruikers.