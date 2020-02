Nieuwe techniek moet slapende bestuurder veilig naar de berm leiden Erik Kouwenhoven

05 februari 2020

13u46

Bron: AD.nl 1 Auto Volkswagen heeft in zijn nieuwste modellen technologie aan boord die ervoor moet zorgen dat een onwel geworden of in slaap gevallen bestuurder veilig naar de berm wordt geleid. De technologie kan mogelijk talloze mensenlevens per jaar redden.

Twintig procent van alle ernstige verkeersongevallen wereldwijd worden toegeschreven aan vermoeidheid achter het stuur, een aandeel dat vergelijkbaar is met rijden onder invloed . Volgens VIAS rijdt een bestuurder op twintig in ons land slaperig rond. Niet vreemd dus dat autofabrikanten hun modellen steeds vaker voorzien van technologie zoals camera's om te voorkomen dat bestuurders achter het stuur in slaap vallen.



Wanneer zware vermoeidheid of in slaap vallen wordt geconstateerd, geven de auto's waarschuwingssignalen, bijvoorbeeld via geluiden of een trilling in het stuur. Maar Volkswagen gaat nog een stap verder. Als de sensoren van de nieuwe VW Touareg geen stuur-, rem- of versnellingsactiviteit van de bestuurder detecteren, activeert het systeem verschillende vrij opvallende alarmeringssystemen.



De auto probeert de bestuurder in eerste instantie te wekken door te remmen en waarschuwt ondertussen andere bestuurders voor het potentiële gevaar door de alarmlichten te activeren. Vervolgens stuurt de auto binnen het wegvak van links naar rechts en als dat niet helpt, zal de auto uit zichzelf langs de weg stoppen. Het systeem maakt onderdeel uit van het Drivers Assistance Pack Plus in de Touareg. Het is niet bekend of en wanneer VW het systeem in de rest van zijn modellen gaat doorvoeren.