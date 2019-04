Nieuwe studie stelt dat elektrische wagen hogere CO2-uitstoot heeft dan dieselwagen AW

17 april 2019

14u23

Bron: Belga 85 Auto Elektrische auto's verlichten de Duitse klimaatbalans enkel op papier. In werkelijkheid zorgen ze voor een hogere CO2-uitstoot dan dieselwagens. Dat blijkt uit een studie van Christoph Buchal, fysicaprofessor in Keulen.

Wanneer de CO2-uitstoot bij de productie van de batterijen en de Duitse elektriciteitsmix in rekening gebracht worden, belast een elektrische auto het klimaat 11 tot 28 procent meer dan een dieselwagen, klinkt het in de studie. Die werd vandaag gepubliceerd.



Batterijen en elektriciteitsverbruik

Voor de winning en verwerking van lithium, kobalt en mangaan voor de batterijen is veel energie nodig. Een batterij voor een Tesla Model 3 belast het klimaat met 11 tot 15 ton CO2. Bij een levensduur van tien jaar voor de batterij en een gemiddelde afstand van 15.000 kilometer per jaar, betekent dat al 73 tot 98 gram CO2 per kilometer.

Daarbij komt vervolgens de CO2-emissie voor het elektriciteitsverbruik. In werkelijkheid stoot de Tesla dan tussen 156 en 181 gram CO2 per kilometer uit. Dat is duidelijk meer dan een vergelijkbare dieselwagen van bijvoorbeeld het Duitse merk Mercedes.

Onrealistische grenswaarde

Dat de Europese politiek elektrische wagens als zero-emissievoertuigen beschouwt, wordt door de onderzoekers dan ook bekritiseerd. De vanaf 2030 voorgeschreven CO2-grenswaarde van 59 gram per kilometer zou overeenkomen met een verbruik van 2,2 liter diesel of 2,6 liter benzine per 100 kilometer en is volgens de wetenschappers “onrealistisch".

Door die nieuwe grenswaarden moeten autobouwers voortaan een groot deel van hun auto's met elektrische aandrijving verkopen. "Voor het klimaat zou het echter beter zijn om met methaan (aardgas) aangedreven verbrandingsmotoren in te zetten. De CO2-uitstoot daarvan is nog een derde lager dan die van een dieselmotor", aldus de wetenschappers.