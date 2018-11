Nieuwe Porsche 911 wereldwijd getest in extreme omstandigheden Erik Kouwenhoven

06 november 2018

21u56

Bron: AD 0 Auto De achtste generatie van de Porsche 911 verschijnt begin volgend jaar op de Europese markt. Voorafgaand aan de onthulling van het nieuwe model doorlopen de prototypes nog één keer een uitgebreid testprogramma, wereldwijd en onder de zwaarste omstandigheden.

Voor de allerlaatste tests worden de proefmodellen van de nieuwe Porsche 911 aan temperatuurverschillen van 85 graden Celsius onderworpen. Ze beklimmen bergen van meer dan vier kilometer hoog en zoeken het spitsverkeer op in de drukste wereldsteden. Als ze dan tenslotte nog enkele nieuwe ronderecords hebben neergezet op de circuits waar ze worden getest, moet de betrouwbaarheid van elk onderdeel in orde zijn.

Tijdens de tests gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar het onderstel en de motor. In de achtste generatie van de 911 zijn deze nog beter afgestemd op dagelijks gebruik en leveren ze nog betere prestaties. Daarnaast is de functionaliteit van het nieuwe bedieningsconcept voor het dashboard en de displays blootgelegd. Ook de nieuwe assistentie- en hulpsystemen voor de bestuurder en de verder ontwikkelde mogelijkheden op vlak van connectiviteit hebben een zware testmarathon doorstaan. Porsche Connect werkt in elk land immers anders en dat vergt bijzonder veel van de functionaliteit.

In gebieden als de Golfstaten in het Midden-Oosten en Death Valley in de VS worden de airconditioning, het koelsysteem en de motor blootgesteld aan temperaturen tot 50 graden Celsius. Componenten van het interieur mogen onder deze omstandigheden niet uitzetten, vervormen of bijgeluiden gaan maken. In Finland gaat bij 35 graden onder nul alle aandacht uit naar de koude start, verwarming en airconditioning, tractie, wegligging en remprestaties, alsmede de reactiesnelheid van alle dynamische hulpsystemen. Boven de Poolcirkel zijn de condities optimaal om de rijeigenschappen van een sportwagen te perfectioneren.

Gelijktijdig wordt de nieuwe 911 in China aan langeafstandstests onderworpen, zowel op circuits als in verkeerssituaties die alleen in dit land voorkomen. Los van de kwaliteit van de beschikbare brandstof moet de motor ten allen tijde probleemloos blijven werken.

Voor het uitgebreide test- en ontwikkelingsprogramma van de 911 is de Nürburgring een belangrijk testlocatie. Hier wordt van de motor, versnellingsbak, remmen en het onderstel het uiterste gevergd. In Italië rijden testauto’s op het hogesnelheidscircuit van Nardò, waar niet alleen de topsnelheid wordt gemeten, maar ook het koelsysteem en de rijeigenschappen nader onder de loep worden genomen. De testvoertuigen rijden tijdens duurtests in Death Valley 90 meter onder zeeniveau, terwijl de twee turbo’s en het brandstofsysteem op de proef worden gesteld in de ijle lucht van Mount Evans, Colorado, op 4.300 meter hoogte. Als het hele testprogramma is afgewerkt, hebben de prototypes in totaal meer dan drie miljoen kilometer afgelegd.

Een minder spectaculair, maar zeker niet onbelangrijk onderdeel van het programma, is de op de klant gerichte praktijktest op de openbare weg, door stedelijke en dunbevolkte gebieden in Duitsland. Bij deze tests worden enorme afstanden afgelegd om er zeker van te zijn dat alle systemen van de auto klaar zijn voor de dagelijkse praktijk. De nieuwe 911 krijgt de interne code 992 en zal eind november op de LA Autoshow waarschijnlijk voor het eerst te zien zijn voor het publiek. De Europese première volgt volgend jaar op het Autosalon van Genève.