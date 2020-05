Nieuwe Porsche 911 Targa is cabriolet en coupé tegelijk Erik Kouwenhoven

19 mei 2020

06u16 0 Auto Porsche heeft het doek van zijn nieuwe 911 Targa gehaald. Ook deze 992-generatie is al van afstand herkenbaar als Targa. Het model debuteert als Targa 4 en Targa 4S.

Het design van de Targa wordt nog steeds gedomineerd door de brede rolbeugel die in de B-stijl verpakt zit. Het dak klapt in 19 seconden weg onder de koepelvormige achterruit om de inzittenden open te laten rijden. De Porsche 911 Targa werd in de jaren zestig geïntroduceerd toen Californië dreigde om onveilige cabrio's zonder rolbeugel (een constructie om de passagiers te beschermen bij een ongeval) te verbieden.

De nieuwste generatie Targa is standaard voorzien van vierwielaandrijving, die zijn kracht krijgt aangeleverd via de drieliter boxermotor achterin. In de Targa 4 is die 385 pk en 450 Nm sterk en standaard gekoppeld aan de PDK-achttraps automaat. Daardoor haalt hij met het optionele Sport Chrono-pakket 100 km/u in 4,2 seconden en bereikt hij een topsnelheid van 289 km/u.

De Targa 4S is 450 pk sterk en heeft een koppel van 530 Newtonmeter. De sprint van 0-100 km/u doet hij met het Sport Chrono-pakket in 3,6 seconden, zijn topsnelheid ligt bij 304 km/u. De 4S is de enige Targa die ook beschikbaar is met Porsches manuele zevenbak.



De nieuwe 911 -generatie van de Targa met de interne codenaam 992 wordt vanaf augustus in de showroom verwacht. De prijzen beginnen bij 131.866 euro voor de Targa 4. De Targa 4S kost minimaal 147.596 euro.