Nieuwe Porsche 911: gladder, breder, sterker en duurder Erik Kouwenhoven

28 november 2018

22u22

28 november 2018

Auto De nieuwe Porsche 911 van de achtste generatie is afgelopen nacht onthuld op de Autoshow van Los Angeles. Het model werd op een aantal detailpunten verbeterd, maar de iconische stijlkenmerken bleven onveranderd.

Ooit maakte Porsche de fout om de 911 revolutionair te veranderen. Het gevolg was de Porsche 996 uit de jaren negentig. Met spiegeleieren als koplampen, een body zo glad als een zetpil en relatief goedkope onderdelen. Het is in retrospectief de minst geliefde 911, de wijzigingen werden met het model daarna direct teruggedraaid.

Van de huidige 911 (interne code: 992) waren al foto's uitgelekt, maar de resolutie daarvan was zo laag dat het moeilijk was om de verschillen met zijn voorganger te zien. Aan de achterzijde is het nieuwe model het snelst te herkennen aan de lichtbalk die de achterlichten met elkaar verbindt, een detail dat debuteerde op de Panamera. Ook mooi zijn de verder om de hoek lopende 'kieuwen', waarmee de auto nog dynamischer overkomt. De wielkasten zijn 4,5 centimeter breder aan de voorzijde. Dit is gedaan om bredere vooras een plek te geven, zodat de 992 nog beter instuurt. De wielen aan de voorzijde zijn nu 20 inch (50,8 cm) groot, achter zelfs 21 inch (53,3 cm).

Aan de zijkant oogt de auto gladder dankzij de verzonken deurgrepen. Deze klappen automatisch naar buiten zodat het portier kan worden geopend. Andere opvallende zaken zijn de laaggeplaatste nummerplaathouder en de grotere uitlaatpijpen. Dit alles om de auto breder, dikker en lager te laten lijken. Op een aantal onderdelen op de voor- en achterzijde na, is de gehele ‘huid’ van de nieuwe 911 nu vervaardigd van aluminium.

Voor het compleet nieuwe interieur lieten de ontwerpers zich inspireren door de 911-modellen uit de jaren zeventig. Het centrale beeldscherm is vergroot tot 10,9 inch (27,6 cm). Onder het scherm bevinden zich vijf knoppen waarmee eenvoudig toegang kan worden verkregen tot de belangrijkste voertuigfuncties. Ook zijn diverse nieuwe en verbeterde assistentiesystemen leverbaar, zoals de Porsche WET-modus voor een betrouwbaarder weggedrag op natte wegen, de nachtzichtassistent met warmtebeeldcamera en uitgebreide connectiviteit.

Porsche trapt af met de snellere S-modellen. De 3,0-liter zescilinder bi-turbo boxermotoren van de 911 Carrera S en 911 Carrera 4S zijn nu 450 pk sterk, een toename van 30 pk vergeleken met de vorige generatie. De efficiency is verder verhoogd door een verbeterde inspuiting en een nieuwe lay-out voor de turbo’s en intercoolers. Beide 911-versies hebben minder dan vier seconden nodig om vanuit stilstand de 100 km/u te bereiken: de Coupé met achterwielaandrijving doet dat in 3,7 seconden, de 911 Carrera 4S met vierwielaandrijving zelfs in 3,6 seconden. Met het optionele Sport Chrono Pakket gaat daar nog eens 0,2 seconde vanaf. De topsnelheden zijn nu 308 km/u voor de 911 Carrera S en 306 km/u voor de Carrera 4S.

De nieuwe Porsche 911 Carrera S heeft een consumentenadviesprijs van € 156.700, de 911 Carrera 4S is er vanaf € 165.100. De nieuwe modellen zijn vanaf vandaag te bestellen, de levering start vanaf het voorjaar van 2019. Voor bewegend beeld van de Porsche 992, zie onder.