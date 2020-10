Nieuwe Pausmobiel rijdt op waterstof Erik Kouwenhoven

12 oktober 2020

22u33

Bron: AD.nl 0 Auto Het hoofd van de katholieke kerk, paus Franciscus, heeft een nieuwe auto gekregen van de bisschoppenconferentie van Japan. Het gaat om een omgebouwde Toyota Mirai die op waterstof rijdt.

De auto is een van de twee Toyota's die door de Japanse autofabrikant is gemaakt, speciaal om de paus te vervoeren tijdens zijn bezoek aan Japan in november vorig jaar. De leveringsceremonie vond plaats in Vaticaanstad.



De Toyota Mirai pausmobiel is gebaseerd op de huidige generatie van de Japanse waterstof-auto. De auto heeft een actieradius van ongeveer 500 kilometer. Waterstof wordt gemaakt uit water. Door het om te zetten in een zogeheten brandstofcel komt er stroom vrij. Uit de uitlaat van de Mirai komt uitsluitend waterdamp.

De pausmobiel op waterstof is 5,1 meter lang en 2,7 meter hoog (inclusief het speciale dak), waardoor de paus kan staan ​​en zichtbaar is voor het publiek. Door de jaren heen hebben vele autofabrikanten Paus-mobielen geleverd, variërend van een Lamborghini tot een Dacia Duster en van een bus met afgehakt dak tot een Mercedes G-Klasse.