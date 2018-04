Nieuwe Nissan Leaf kan niet tegen snelladen Erik Kouwenhoven

04 april 2018

07u52

Bron: AD.nl - Autogids 0 Auto De Nissan Leaf is nog maar net op de markt, maar wordt volgens Autogids.be nu al her en der op het internet bekritiseerd omdat deze niet om kan gaan met meerdere snellaadbeurten per dag.

Nissan heeft zijn volledig elektrische middenklasser Leaf onlangs compleet vernieuwd en belooft dat deze op alle vlakken beter is dan zijn voorganger, maar dat lijkt niet op te gaan voor het laadvermogen van de auto. Een aantal klanten heeft namelijk ontdekt dat het niet mogelijk is om de auto op één dag meer dan twee tot drie keer op te laden met een gelijkstroom-snellader. Dat is vervelend voor wie van plan is om lange afstanden in korte tijd af te leggen met de auto.

Te warm

Klanten die de auto meermaals aan de snellader leggen constateren steevast dat het laadvermogen pijlsnel afneemt. Het probleem zit hem naar verluidt in de afwezigheid van een temperatuurbeheersing voor de accu. Na een paar snellaadbeurten wordt die daardoor zo warm, dat het laadvermogen kunstmatig moet worden verlaagd van 45 naar 22 kW. Veel klanten hebben dit al ondervonden en hebben hun teleurstelling doorgegeven. Volgens Autogids heeft Nissan nog niet officieel gereageerd.