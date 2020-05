Nieuwe Lego-Lamborghini bestaat uit bijna 4.000 onderdelen Erik Kouwenhoven

29 mei 2020

08u12

Bron: AD.nl 4 Auto De Lamborghini Sián FKP 37 Technic-set is de meest complete en dus ook een van de duurste Lego-auto's ter wereld. Hij bestaat uit 3.696 onderdelen en is vanaf 1 juni te bestellen voor 379,99 euro.

Dat lijkt duur, maar het is nog altijd slechts een tienduizendste van de 3,6 miljoen dollar die een echt exemplaar kost. Bovendien is die auto niet meer te koop, want de hybride 818 pk sterke super-Lambo was al compleet uitverkocht voordat iemand ermee had kunnen rijden.

De Sián FKP 37 telt 97 delen meer dan de Bugatti Chiron-set die Lego in 2018 heeft uitgebracht en die 399,99 euro kost. Net als de Chiron heeft deze Lamborghini een volledig interieur, een tas in de kofferbak en alle functionele gadgets die je mag verwachten van Lego Technic. Zo kunnen de deuren open, gaat de achtervleugel omhoog en omlaag en de V12 motor draait echt wanneer je de auto voortduwt.



In tegenstelling tot de echte Lamborghini zijn de productieaantallen van deze miniatuur-Sián niet beperkt. Wel mag je er maar twee per persoon bestellen. Op maandag 1 juni gaan de digitale orderboeken open. De auto is dan hier te bestellen.

