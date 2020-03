Nieuwe Lamborghini van ruim 500.000 euro plaatst eigenaren soms ongewild ‘in quarantaine’ Erik Kouwenhoven

25 maart 2020

22u15

Bron: AD.nl 2 Auto Kopers van de nieuwe Lamborghini Aventador SVJ die tijdens de coronacrisis even een ritje willen maken, lopen het risico dat ze door hun eigen auto ongewild ‘in quarantaine’ worden geplaatst. De deurhendels kunnen kapot gaan, waardoor de portieren niet meer geopend kunnen worden. Het Italiaanse topmerk haalt de auto's met een nieuwprijs van ruim 500.000 euro nu terug.

De productiefout is volgens Lamborghini veroorzaakt door een onervaren medewerker, die een kabel-pen in de interne deurgrepen niet goed heeft bevestigd. Hierdoor kan het mechanisme na verloop van tijd gaan haperen, met als gevolg dat de deuren van binnenuit niet meer open gaan. De terugroepactie omvat in totaal 26 Aventador SVJ Coupés en Roadsters, die allemaal voorzien zijn van de kenmerkende omhoog zwaaiende Lamborghini-deuren.

Fabriek gesloten

Alle 26 eigenaren van de 770 pk sterke en ruim een half miljoen euro kostende probleemauto’s worden persoonlijk op de hoogte gesteld en gevraagd om een ​​afspraak te maken bij de dichtstbijzijnde Lamborghini-dealer. Deze zal alle deurklinken vervolgens kosteloos vervangen. Althans, als de deuren van de plaatselijke Lambo-dealer tegen die tijd nog open gaan. De fabriek van Lamborghini heeft zijn deuren inmiddels gesloten vanwege het coronavirus.

‘Gelukkig’ voor de eigenaren gaat het om een defect dat er alleen voor zorgt dat je opgesloten zit als je van binnen naar buiten wilt. Voor wie erin slaagt om iemand te vinden die de deur van buitenaf wil openen, is het probleem van de ongewenste quarantaine snel voorbij.