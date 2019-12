Nieuwe Jaguar F-Type zegt V6-motoren vaarwel Kristof Winckelmans - www.fangio.be

Na een carrière van zes jaar is de Jaguar F-Type - de Porsche 911 op z'n Brits zeg maar – toe aan een tussentijdse update. Naast een opgefrist design en een volledig digitale cockpit valt vooral de herziene motorenlijst op, waarbij de 3 liter-V6 ingeruild wordt voor… een nieuwe V8. Zouden ze bij Jaguar al eens van downsizing gehoord hebben?

Om maar meteen te antwoorden op die laatste vraag: natuurlijk beseft Jaguar maar al te goed dat het zijn CO2-emissies naar beneden moet krijgen. De instapversies van de gefacelifte F-Type blijven dus ook na de facelift gebruik maken van de 300 pk sterke 2 liter-viercilinder, die heeft zo’n 5,9 seconden nodig voor de spurtoefening van 0 tot 100 km/u. Hogerop in het gamma is het vergeefs zoeken naar de 3 liter-V6 met supercharger (340 of 380 pk), zijn plaats wordt verrassend genoeg ingenomen door een nieuwe vermogensversie van de beruchte 5 liter-V8, meteen 450 paarden sterk. Is een 0-tot-100-chrono van 4,6 seconden je nog altijd wat te sloom, dan kan je nog steeds terecht bij de alles overtreffende R-variant, die (net als de vorige SVR) 575 pk en 700 Nm over de vier wielen uitsmeert. Goed voor een spurtje naar 100 km/u in 3,7 seconden en een elektronisch begrensde top van 300 km/u. Alle versies worden voortaan standaard gekoppeld aan een achttrapsautomaat, zelf schakelen behoort (helaas) niet meer tot de mogelijkheden.

Toontje lager

De Jaguar F-Type, en met name de meest theatrale SVR-variant, staat al jaren bekend om zijn knetterende uitlaatlijn, een USP die je – vooral ’s ochtends vroeg – wel eens op een scheldtirade van je buren kan komen te staan. Daarom introduceert Jaguar een nieuwe Quiet Start-functie op de V8-versies waarbij de actieve uitlaat tijdelijk gedempt wordt, een trucje dat Ford eerder ook al toepaste op de Mustang. Nog op mechanisch vlak noteren we een aantal kleinere tweaks aan het onderstel, met onder meer nieuwe adaptieve dempers, veren en stabilisatorstangen en een herziene achterophanging.

Onder het vertrouwd aandoende koetswerk, dat zich vooral onderscheidt via de van de I-Pace weggeplukte LED-koplampen met J-signatuur, schuilt ook een grondig herwerkte cockpit. Pal voor je neus staat voortaan een volledig digitale en dus ook personaliseerbare instrumentencluster met een diameter van 12,3 inch, die digitale bijstand krijgt van het geüpdatete (en hopelijk wat sneller reagerende) Touch Pro-infotainmentsysteem. De verzonken ventilatiemonden, die tevoorschijn komen van zodra je de F-Type tot leven wekt, blijven van de partij. De vernieuwde Jaguar F-Type is per direct te bestellen, de prijzen beginnen bij 65.100 euro.