Nieuwe Hyundai i20: hoogtechnologisch en een (klein) beetje elektrisch Kristof Winckelmans - www.fangio.be

19 februari 2020

10u12

Bron: www.fangio.be 0 Auto Na de generatiewissels van de Opel Corsa, Peugeot 208 en Renault Clio is het dit jaar aan de Aziatische constructeurs om de kersverse B-segmenters van antwoord te dienen. De Toyota Yaris en Mazda 2 kenden we al, vandaag heeft ook Hyundai alle details bekendgemaakt over de op stapel staande i20.

Zoals je kunt zien op de eerste persplaatjes, kiest die derde generatie van de Hyundai i20 – in tegenstelling tot zijn soortgenoten bij Toyota en Mazda – duidelijk voor een Euraziatisch designcompromis. In voor- en zijaanzicht zou je de nieuwe i20 zelfs zomaar kunnen verwarren met een doordeweekse Skoda of Volkswagen, gelukkig geeft de achtersteven nog duidelijk aan waar de wortels van deze i20 liggen. Hyundai zelf spreekt van een nieuwe ‘Sensuous Sportiness’-vormtaal, een saus die de constructeur de komende jaren over het gros van zijn modellen wil gieten.

Terwijl we je nog even laten oordelen of je het design van de nieuwe i20 mooi dan wel generisch vindt, gaan wij alvast door met de technische dienstmededelingen. Zo is de nieuwe i20 verrassend genoeg een halve centimeter korter geworden dan zijn voorganger, terwijl de daklijn drie centimeter lager ligt. Ondanks die compactere verpakking groeit het koffervolume met 25 liter, in totaal raak je er voortaan 351 liter aan spullen in kwijt.

Foto’s van het interieur zijn ze bij Hyundai vooralsnog ‘vergeten’ mee te sturen, maar we kunnen wel al zeggen dat de nieuwe i20 zal uitpakken met een digitaal instrumentarium van 10,25 inch, geflankeerd door een 8 inch groot aanraakscherm. Verder wordt het SmartSense-veiligheidspakket uitgebreid met een aantal nieuwe (en uit hogere segmenten afkomstige) functionaliteiten, waaronder een slimme cruise control die gebruik maakt van de navigatiegegevens om bijvoorbeeld te anticiperen op bochten, een actieve rijstrookassistent en een waarschuwingssysteem voor achteropkomend dwarsverkeer tijdens achterwaartse manoeuvres.

Mild hybride

Ook onder de motorkap pakt de nieuwe i20 uit met een aanzienlijke surplus aan technologie, al is het wel vergeefs zoeken naar een 100 procent elektrische variant. Bovenaan het gamma staat de gekende 1.0 T-GDi-motor, die naar wens 100 pk of 120 pk levert. De motor kan voor het eerst worden gekoppeld aan een mild hybrid-systeem met geïntegreerde starter/generator en een 48-voltbatterij (als optie op de 100 pk-versie, standaard op de krachtigste variant). Daarmee krijgt de i20 een klein elektrisch duwtje, waardoor het verbruik en de CO2-uitstoot zo’n 3 à 4 procent wordt gereduceerd. Op de internationale motorenlijst vinden we verder ook nog een klassieke 1,2 liter-benzine met 84 pk en manuele vijfbak, al is het nog niet duidelijk of die ook bij ons zal worden ingevoerd.