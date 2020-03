Nieuwe Fiat 500 gaat elektrisch: tot 320 km autonomie Kristof Winckelmans - www.fangio.be

05 maart 2020

11u00

Bron: www.fangio.be 1 Auto Want er is geen betere manier om Italiaanse burger moed te geven in donkere coronadagen dan een nieuwe cinquecento…

Nadat Fiat de populariteit van de huidige 500 meer dan 13 jaar op peil wist te houden met één enkele facelift en elvendertig speciale edities, toveren de Italianen dit (na-)jaar eindelijk een volledig nieuwe generatie tevoorschijn. Een elektrische zowaar, die dankzij een 42 kWh grote accu en een beloofd rijbereik van 320 kilometer zowat alle bestaande stads-EV’s de baard afdoet. Ter vergelijking: de Honda E, Mini Cooper SE en Seat Mii Electric houden het respectievelijk bij 220, 235 en 260 kilometer.

Om de laadsnelheid te optimaliseren is de 500E gedoopte nieuwkomer ook voorzien van een 85 kW-snellaadsysteem met Combo 2 CCS-stekker, waarmee je in 35 minuten over zo’n 80 procent van de capaciteit kan beschikken. Via een thuislaadstation met een vermogen van 7,4 kW neemt een volledige laadbeurt een kleine zes uur in beslag.

De switch van benzine naar elektriciteit (al blijven de klassieke en hybride versies van de huidige 500 nog even in de catalogus, nvdr) heeft de prestaties van de 500E alvast geen windeieren gelegd: dankzij de 118 pk sterke elektromolen moet de Italiaanse stadsmus in staat zijn om in amper 3 seconden van 0 naar… 50 km/u te accelereren, de topsnelheid wordt begrensd op 150 km/u.

Schattig als altijd

Hoewel de nieuwe Fiat 500 uiteraard op een volledig nieuwe architectuur komt te staan die bedacht is op de elektrische aandrijflijn, blijft de verpakking van de schattige 500 wel herkenbaar uit de 1000. De grootste verschillen met zijn voorganger vind je in vooraanzicht, waar de koplampen voortaan in tweeën gesplitst worden door de motorkap, en waar het centrale Fiat-logo vervangen werd door een nieuwe 500-badge.

Technologie

Ook in het interieur van de nieuwe 500 haalt Fiat zijn technologische achterstand in: centraal op het dashboard prijkt een 10,25 inch groot infotainmentscherm met (draadloze) Apple Carplay- en Android Auto-compatibiliteit, terwijl ook het instrumentarium voortaan volledig binair is. Dankzij een resem aan nieuwe rijhulpsystemen kan de 500E zelfs semi-autonoom door het verkeer laveren.

La prima

Het debuut van de nieuwe Fiat 500E staat gepland voor oktober, maar klanten kunnen zich nu al aanmelden voor één van de 500 genummerde ‘La Prima’-versies. Die lanceringseditie, die uitsluitend leverbaar is als cabrio, krijgt zowat alle denkbare opties mee. Met een eindfactuur van 37.900 euro is de prijs echter niet van de poes…