Nieuwe elektrische auto’s in 2021

De elektrische auto lijkt definitief aan zijn doorbraak bezig. Een paar jaar geleden konden we het aantal wagens nog op twee handen tellen, nu lijken er in haast elk voertuigsegment nieuwe modellen te verschijnen. HLN Drive lijst 11 elektrische wagens op waar je in 2021 zeker eens naar moet kijken.

Nissan Ariya

Tesla mag dan wel de grootste naam zijn in het EV-wereldje, laat ons toch niet vergeten dat de Nissan LEAF jarenlang de best verkochte EV ter wereld was. En de Japanse constructeur gaat verder op zijn elan met de Ariya, die ze zelf omschrijven als een crossovercoupé.

De Nissan Ariya staat op een gloednieuw EV-platform dat Nissan ontwikkelde in samenwerking met alliantiepartners Mitsubishi en Renault. De elektrische SUV komt met een of twee elektromotoren en heeft dus of twee- of vierwielaandrijving. De Ariya is niet zuinig met elektrische power: de meest krachtige versie zal 395 pk sterk zijn en de autonomie zit – afhankelijk van de gekozen versie – tussen de 375 en 500 pk. Op de markt in de tweede helft van 2021.

Ford Mustang Mach-E

De naam doet het al vermoeden: de elektrische Mustang zal ecorijden een slechte naam geven: de meest krachtige versie van deze bolide snelt in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/u. Het vermogen varieert van 258 tot 465 pk en de autonomie van 300 tot 600 km. Je kon hem al bestellen in 2020, maar de eerste leveringen zijn pas voor eind van het eerste kwartaal 2021 voorzien in België.

Hyundai IONIQ 5

Hyundai noemt de Ioniq 5 een crossover, maar is gebaseerd op de Hyundai 45 Concept, en die lijkt toch meer op een hatchback die wat hoger staat. We krijgen hem voor het eerst begin 2021 te zien, over de technische kenmerken is nog niets bekend. De Hyundai Ioniq Electric kun je om te vergelijken wel testen tijdens een proefrit.

Mercedes EQA

We hadden hem vroeger verwacht, maar deze elektrische afgeleide van de GLA zou pas in de tweede helft van 2021 op de markt komen. Van de EQA zouden versies met voorwielaandrijving en één motor of met vierwielaandrijving en twee motoren gepland zijn. De EQA is trouwens de eerste uit een reeksje. Mercedes heeft vandaag met de EQC en de EQV al twee elektrische wagens in zijn gamma, maar daar zullen er tegen 2022 zes bijkomen. Naast de EQA zijn dat onder meer een elektrische versie van de S-Klasse en de E-Klasse, die ook dit jaar nog verschijnen.

Tesla Model Y

Bij het merk van Elon Musk kon je tot nog toe drie modellen bestellen: de Model S, Model X en Model 3. Maar het merk dat de markt voor elektrische voertuigen wakker schudde, plant een familie-uitbreiding met de Model Y. Het ontwerp is vergelijkbaar met de andere modellen, met een strak, overzichtelijk interieur en een groot 15 inch (38,1 cm) touchscreen. Met een acceleratie van 0 - 100 km/u in slechts 3,7 seconden zal deze “familiewagen” een wolf in schapenvacht zijn. De Model Y is nu al verkrijgbaar in de VS maar in Europa wordt het wachten tot 2021. Laat ons hopen dat het geen Model 3 verhaal wordt. Met de toenemende concurrentie kan Tesla zich ondertussen geen levertermijnen van meer dan een jaar veroorloven.

Volkswagen ID.4

Na de ID.3 is dit de tweede wagen van Volkswagen die enkel met een 100% elektrische motor gebouwd wordt. De ID.4 wordt een middelgrote SUV, naar analogie met de Tiguan. Inderdaad, een segment dat op dit moment zeer populair is. Het zou ons dan ook niet verwonderen moest deze ID.4 het in de verkooplijstjes beter doen dan zijn kleine broertje.

BMW iX3

Bij BMW was het even wachten op nieuwe elektrische wagens. De Duitse constructeur behoorde met de i3 tot de pioniers, maar focuste de afgelopen jaren vooral op plug-in hybrides. Tot nu, met deze iX3, een elektrische afgeleide van de populaire X3. 280 pk, 0-100 in 6,8 seconden, maar vooral: een rijbereik van zowat 500 km.

Skoda Enyaq iV

Onderhuids is deze Skoda Enyaq iV (dat achtervoegsel gebruikt Skoda bij al haar geëlektrificeerde wagens) gelijk aan de Volkswagen ID.4. Dat betekent dat hij ook kan rekenen op verschillende accupakketten. Zo varieert de autonomie van de Tsjechische SUV tussen de 340 en de 510 km.

Audi Q4 e-tron

Deze Audi Q4 e-tron wordt de kleine broer van de reeds bestaande – en bij ons in Vorst gebouwde – e-tron en e-tron Sportback. Hij zal 306 pk sterk zijn en zo’n 450 km ver komen op één batterijlading in zijn vierwielaangedreven versie. De variant die enkel de voorwielen aandrijft, voegt daar nog zo’n 50 km aan toe.

Dacia Spring Electric

Met deze wagen heeft Dacia de ambitie om de goedkoopste elektrische auto op de markt te leveren. Slechts 45 pk sterk is hij en zijn topsnelheid bedraagt 125 km/u, maar dankzij zijn batterij van 26,8 kWh is hij toch in staat om tot 225 km ver te geraken. Toch wordt vooral zijn prijs interessant: men spreekt over zowat 15.000 euro.

MG 5 EV

Een elektrische break, dat zien we niet vaak. Toch is de nieuwste telg van MG er eentje van deze soort. Hij geraakt 420 kilometer ver op een enkele batterijlading en krijgt de motor van de SUV die MG al in ons land verdeelt: de ZS EV.

