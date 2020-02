Nieuwe DS9 vroegtijdig gelekt op YouTube Kristof Winckelmans - www.fangio.be

24 februari 2020

12u36

Bron: www.caradisiac.com 0 Auto DS heeft de presentatie van zijn (op de Peugeot 508 gebaseerde) DS9, die gepland stond voor vanavond, eigenhandig om zeep geholpen door de beelden van de berline vroegtijdig op YouTube te plaatsen.

De bewuste video zou maar heel kort te zien geweest zijn op het kanaal van de Franse autobouwer, toch waren onze collega’s van Caradisiac er als de kippen bij om een aantal screenshots te maken van de toekomstige DS9, die zoals gezegd, zijn fundamenten deelt met de 508 van zustermerk Peugeot.

Gezien de huidige premiumpositionering van DS kiest de DS9 uiteraard voor een gedistingeerde look, waarbij de designers opnieuw een overdosis chroom in de strijd gooien (let maar op de verticale strook op de motorkap) om zich van de massa te onderscheiden. Het silhouet herneemt logischerwijze de fastback-stijl van de Peugeot 508, met een sterk aflopende daklijn die uitmondt in een kleine spoilerlip bovenop de achtersteven. Verder verrast de DS9 met in de C-stijl geïntegreerde richtingaanwijzers, wat ons betreft een geslaagde knipoog naar de originele DS uit 1955.

Hoewel we nog tot vanavond moeten wachten op de officiële bevestiging, ligt het in de lijn der verwachtingen dat deze DS9 het volledige motorenpallet van de 508 zal adopteren, inclusief een plug-in hybride E-Tense variant met 300 pk en een elektrische actieradius van 50 kilometer.