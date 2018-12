Nieuwe auto’s nog milieuonvriendelijker dan in 2017 mvdb

De uitstoot van broeikasgassen door nieuwe auto's is vorig jaar voor het eerst toegenomen, wat maakt dat de nieuwe wagens nog klimaatonvriendelijker waren dan het jaar voordien. Een gevolg van de ontdieseling, meldt De Standaard.

De uitstoot steeg van 86 naar 88 gram per kilometer voor diesels en van 105 naar 107 gram voor benzinewagens, zo blijkt uit de nieuwe CO2-referentiewaarden. Deze gegevens worden gebruikt voor de berekening van het fiscale voordeel van alle aard bij bedrijfswagens.

De stijging is volgens Febiac, de federatie van de Belgische automobielindustrie, te wijten aan de ontdieseling van het wagenpark. Tien jaar geleden beheerste diesel nog bijna tachtig procent van de Belgische markt, anno 2018 is dit zowel bij particulieren als bedrijfswagens drastisch geslonken. Tijdens de eerste elf maanden van dit jaar was nog maar 35,73% van alle ingeschreven nieuwe wagens een diesel, tegenover 46,6 % in 2017.

Ten opzichte van benzine stoten dieselwagens minder CO2 uit. De cijfers voor beide brandstofcategorieën worden berekend op basis van het totale wagenpark, wat het begrijpelijk maakt dat de CO2-uitstoot stijgt als er meer benzinewagens worden verkocht.

“Wie wil inzetten op klimaat, is beter af met diesel. Wie luchtvervuiling belangrijker vindt, haalt beter een benzinewagen in huis”, zegt Michel Martens, directeur van de Febiac-studiedienst, in De Standaard. “Maar die redenering geldt niet voor de motoren van de allerlaatste generatie, die voldoen aan de euro 6 d-norm. Voor wat betreft de luchtkwaliteit is er daarbij bijna geen verschil meer tussen benzine en diesel. Dus als je beide problemen wil aanpakken, komt diesel er hier beter uit.” Het ontmoedingen van diesel lijkt dus een negatief effect te hebben op het klimaat, oordeelt de krant. Mertens meent dat de klimaatvriendelijkheid van het wagenpark een voorbijgaand fenomeen is op weg naar de invoering van lage-emissievoertuigen.